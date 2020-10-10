إحباط تهريب سجائر داخل شاحنة برشوة مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية إحباط عملية تهريب كميات من السجائر داخل شاحنة واردة عبر إحدى المنافذ البرية.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، أن عملية التهريب كانت تتم من خلال محاولة رشوة بمقابل مليون ريال تم التصدي لها بنزاهة أبطال الجمارك.

وقالت: إنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تم ضبط السجائر والراشي والمبلغ.

ونشرت الجمارك صورًا تبين عملية ضبط السجائر المُهربة والشاحنة التي كانت تُنفذ فيها العملية.

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