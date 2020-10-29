إخلاء شارع الشانزليزيه وسط باريس بعد الاشتباه في عمل إرهابي

المواطن _ متابعة

أخلت قوات الشرطة الفرنسية شارع الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، للاشتباه بوجود إرهابي، وفقًا لما نشره موقع “روسيا اليوم”، في نبأ عاجل.

إخلاء شارع الشانزليزيه

وقامت قوات الشرطة الفرنسية، بإخلاء شارع الشانزليزيه في وسط العاصمة باريس، وذلك بعد الاشتباه في وجود عنصر إرهابي.

وجاء الإخلاء من قبل قوات الشرطة، منعًا من تكرار هجوم نيس الذي حدث في صباح اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل 3 مواطنين.

هجوم إرهابي بفرنسا

وفي هذا الشأن أيضًا، أطلقت قوات الشرطة في مدينة أفينيون بفرنسا رصاصها على رجل كان يحمل سكينًا بهدف الهجوم على بعض الأشخاص.

وبحسب تقرير صحيفة ميترو: فقد صرخ الرجل قائلًا الله أكبر وأشهر سكينه، ما دفع رجال الأمن المتواجدين في المنطقة إلى إطلاق الرصاص عليه قبل أن يبدأ هجومه.

ومن غير الواضح بعد، عما إذا كان قد أُصيب أي من المتواجدين بالقرب من موقع الحادث أم لا، لكن الشرطة أكدت مقتل الجاني.

ويأتي ذلك بعد ساعات من شن هجوم بسكين على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، وذلك قبل أن تجتاح الشرطة المنطقة وتلقي القبض على المهاجم.

وكتب عمدة المدينة كريستيان إستروزي على تويتر: أنا في الموقع مع الشرطة الفرنسية التي اعتقلت منفذ الهجوم، متابعًا: أؤكد أن كل شيء يشير إلى أنه هجوم إرهابي في كنيسة بازيليك نوتردام دي نيس.

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