إدارتا الاتحاد والنصر تتفقان على إغلاق القضية المرفوعة بينهما

المواطن - محمد سمعه

اتفقت إدارتا النصر والاتحاد على إغلاق القضية المرفوعة بينهما مع التعاون في ميادين مشتركة جديدة أهمها انتقالات اللاعبين.

وفي وقت سابق، تقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في وقت سابق، بشكوى ضد العالمي وذلك بسبب تفاوض عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالعالمي مع فهد المولد والحارس فواز القرني وهما مرتبطان بعقد مع العميد.

إدارتا الاتحاد والنصر يتفقان على إنهاء الأزمة

ويبدو أن الأمور وصلت إلى اتفاق جيد بين الناديين الكبيرين، حيث اتفقت الإدارتان على غلق القضية المرفوعة بينهما والتعاون في ميادين مشتركة أهمها انتقالات اللاعبين مع توقعات بصدور بيان مشترك بين الناديين الليلة وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكشف محمد أبو هداية الإعلامي والناقد الحصري لقناة 24 الرياضية مفاجأة حول شكوى الاتحاد ضد العالمي.

وقال أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” : “على مسؤوليتي، لجنة الاحتراف تطلب إثباتات وأدلة من إدارة الاتحاد لدعم موقفهم بشكوى سفاعي العالمي، وإلى الآن لا يوجد شيء لتقديمه سوى رسالة واتس قبل أكثر من موسمين، تخص لاعبًا آخر وقع للرائد قبل أيام، والمهازل تتواصل، للأسف، محور الشر يسقط في قاع أعماله وحضيض نواياه”. وكان العالمي رد يوم 7 سبتمبر الماضي ببيان رسمي على الاتهامات التي وُجهت لـ عبدالرحمن الحلافي وذلك بعد اتهامه بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني. بيان من العالمي يُدافع به عن الحلافي وجاء بيان العالمي كالتالي: “استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي مع جماهير العالمي، خاصة عندما يتم الزج باسم النادي في اتهامات باطلة مثل اتهام عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني، والنادي ينفي هذا الخبر بشكل قاطع”. وأضاف بيان النصر: ” حقيقة ما حدث هو اتصال قبل شهر تقريبًا بين رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس نادي الاتحاد، وبسؤاله حول إمكانية التفاوض بشأن إعارة أو انتقال لاعبين من نادي الاتحاد للعالمي، رد رئيس الاتحاد بتأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلًا”. وتابع بيان النصر: “وبعد مباراة العالمي مع الاتحاد، تقابل الحلافي مع رئيس الاتحاد، وتكرر الحديث في ذات الموضوع، والنادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصيده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء لهم عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذلك فإن الإدارة القانونية رصدت التجاوزات وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية”.

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