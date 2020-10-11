إدانة مسؤولين بشركة موبايلي لتقديمهم معلومات مضللة لهيئة السوق المالية

المواطن - الرياض
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/01/1442هـ الموافق 02/09/2020م بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات موبايلي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.
تضخيم إيرادات موبايلي
وتمثلت المخالفة في اارتكاب المسؤولين تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.
وتود الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن من خلال رابط تقديم الشكوى.
وأفادت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقديمها وتقييدها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ليتسنى للمتضررين التقدم بطلب الانضمام لها من خلال رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني للهيئة يعلن عنه في حينه؛ وذلك تسهيلًا للمتضررين للمطالبة بتعويضاتهم وتقليلًا لتكاليف التقاضي واختصار الجهد والوقت.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل إعلان أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لما تم نشره على موقعها الإلكتروني، وذلك عبر هذا الرابط.
الله يوفق الجميع