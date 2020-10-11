إدانة مسؤولين بشركة موبايلي لتقديمهم معلومات مضللة لهيئة السوق المالية

وأفادت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقديمها وتقييدها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ليتسنى للمتضررين التقدم بطلب الانضمام لها من خلال رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني للهيئة يعلن عنه في حينه؛ وذلك تسهيلًا للمتضررين للمطالبة بتعويضاتهم وتقليلًا لتكاليف التقاضي واختصار الجهد والوقت.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل إعلان أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لما تم نشره على موقعها الإلكتروني، وذلك عبر هذا الرابط.