إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة اليوم

المواطن - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، برمز تداول 4161 وبالرمز الدولي SA154HG210H6 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

كما أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%.

7 أسهم حد أدنى لكل مكتتب:

وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964%.

وأشارت إلى أنه سيتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020.

طلبات بـ106.9 مليار ريال:

وكانت عملية بناء سجل الأوامر قد شهدت طلبات بلغت 106.9 مليار ريال وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي أسهم بن داود المعروضة.

وتمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.

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