إدريس فتوحي يوقع عقده الرسمي مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن توقيع العقد الرسمي مع المغربي إدريس فتوحي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

إدريس فتوحي يوقع رسميًّا:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب إدريس فتوحي أثناء توقيع العقد بحضور نائب رئيس النادي الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، ومدير الاحتراف محمد العسيري، ووكيله نواف المهدي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع إدريس فتوحي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ولكنه لم يوقع العقود الرسمية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك النجم المغربي فتوحي بالأمس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، للمرة الأولى منذ الإعلان عن انضمامه إلى صفوفه الأسبوع الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يواصل استعداداته:

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

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