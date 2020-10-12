‎الرئيسية
الرياضة
إدريس فتوحي يوقع عقده الرسمي مع الأهلي
قبل انطلاق الموسم الجديد

إدريس فتوحي يوقع عقده الرسمي مع الأهلي

2020/10/12
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
80
0
طباعة
إدريس فتوحي يوقع عقده الرسمي مع الأهلي فتوحي أثناء التوقيع
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 إدريس فتوحي يوقع رسميًّا:
1.1 الأهلي يواصل استعداداته:

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن توقيع العقد الرسمي مع المغربي إدريس فتوحي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

إدريس فتوحي يوقع رسميًّا:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب إدريس فتوحي أثناء توقيع العقد بحضور نائب رئيس النادي الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، ومدير الاحتراف محمد العسيري، ووكيله نواف المهدي.

 

إدريس فتوحي
فتوحي أثناء التوقيع

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع إدريس فتوحي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ولكنه لم يوقع العقود الرسمية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك النجم المغربي فتوحي بالأمس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، للمرة الأولى منذ الإعلان عن انضمامه إلى صفوفه الأسبوع الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

المغربي
فتوحي بعد التوقيع

الأهلي يواصل استعداداته:

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

إدريس فتوحي في الأهلي
فتوحي ومسؤولي الأهلي

ذات صلة :
  • 40 لقاحًا لكورونا وارتفاع قياسي في أعداد الإصابات
    •
  • #حسن_الراهب يعلن اعتزاله رسميًّا
    •
  • قصة حارس مدرسة في جازان واجه النيران وأنقذ 6 من الطاقم الإداري
    •
  • برونو هنريكي اتحاديًّا حتى 2023
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :