إذا أقيمت صلاة الفرض هل يقطع المصلي النافلة؟

المواطن - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري حكم قطع صلاة النافلة في حالة إقامة الصلاة المفروضة.
#فتاوى | عند إقامة صلاة الفرض .. ما هي الطريقة التي أخرُج بها من صلاة النافلة؟.
مع معالي الشيخ سعد الشثري – عضو هيئة كبار العلماء. pic.twitter.com/m2sUkwOezX
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 21, 2020
وقال خلال إجابته على السؤال في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية: إنه في تلك الحالة يجب على مصلي النافلة أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة.
واستشهد الشثري بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة”.
وأضاف الشيخ الشثري أن الحديث يؤكد وجوب متابعة الإمام وترك صلاة النافلة.
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