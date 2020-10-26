إريكسون تشارك في تطوير شبكة 5G في السعودية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وظفت شركة إريكسون السويدية أكثر من 100 خريج من برنامج الخريجين الجدد في المملكة منذ عام 2018.

وحسبما ذكر موقع جولف بيزنس، يجمع برنامج الدراسات العليا بين القطاع العام والجامعات ومراكز الأبحاث والسلطات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير واختبار خدمات جديدة تستخدم شبكات الجيل الخامس كعامل أساسي في المجالات المختلفة.

مشاركة فعالة

وشارك الخريجون في تطوير الصناعة لحلول شبكة الجيل الخامس في مجالات تشمل المدينة الذكية، والنقل والزراعة الذكية.

وتمكن الخريجون أيضًا من مراقبة الاتجاهات الناشئة في الساحة الدولية ودراسة التكنولوجيا الجديدة وفرص الأعمال التي ستقدمها تقنية شبكة الجيل الخامس في السوق.

ويهدف برنامج الخريجين الجدد أيضًا إلى تحسين معرفة إريكسون المتعلقة بنقل شبكات الهاتف المحمول الحالية إلى الجيل الخامس، ودعم أعمال التقييس لجعل تلك الشبكة معيارًا عالميًا.

تاريخ ناجح

وقال مشهور السديري، رئيس المحتوى المحلي في إريكسون: “تتمتع إريكسون بتاريخ طويل وناجح من التعاون في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل مع مزودي الخدمات المحليين لفهم متطلبات الشبكة الخاصة بهم لتحقيق الفوائد الكاملة لتقنيات الجيل الخامس بالمملكة.

وأضاف أن برنامج الخريجين الجدد لدينا هو برنامج شامل يتناول أهمية مشاركة الشباب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولقد أعطت الأولوية للمواهب المحلية وتطورها، والذي من شأنه أن يقود شبكات الجيل الخامس في المستقبل، وهو أمر ضروري لتسريع التحول الرقمي في المملكة ، وتحقيق فوائد للمواطنين والشركات والمجتمع.

وأوضح أن لدى إريكسون العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بكل بلد لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

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