إشارات تُقرب حمدالله من مغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر في خلاف بالفترة الأخيرة مع إدارة العالمي مما يُنذر باقترابه من مغادرة الفريق العاصمي.

وكان وكيل أعمال اللاعب المغربي، واللاعب نفسه ألمحا من قبل عن نيتهما بفسخ العقد مع النصر، بسبب تأخر الحصول على المستحقات المالية التي أثارها اللاعب، متحدثًا أيضًا عن وجود عروض مغرية له من أجل الرحيل عن النصر.

رسالة وكيل حمدالله تُقلق عشاق النصر

وما أثار قلق جماهير النصر، هو نشر وكيل مهاجم العالمي صورة للاعب عبر حسابه في الإنستجرام، ملمحًا أن اللاعب سيرحل عن أصفر العاصمة في الأسبوع المقبل.

وبدأ القلق يتسرب إلى جماهير النصر بعد أن مُنح حمدالله إجازة خاصة حتى يوم 17 أكتوبر، وهو موعد بدء دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

جدير بالذكر أن حمدالله كان تُوج بلقب هداف الدوري السعودي موسم 2019/2020 برصيد 29 هدفًا، متفوقًا على اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال الذي سجل 26 هدفًا.

الجحلان يتهم النجم المغربي بابتزاز النصر

وفي هذا السياق قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان في تصريحات لقناة 24 الرياضية إن كلًا من حمدالله و السوري عمر السومة يبتزان ناديي النصر والأهلي على الترتيب.

وأشار إلى أن المال هو ما يهم لاعب كرة القدم في المقام الأول، مضيفًا أن المهاجم المغربي فسخ عقده مع الريان القطري للانتقال إلى النصر في 2018 من أجل المال، وأكد أيضًا أن السوري عمر خربين فسخ عقده مع الظفرة الإماراتي وانضم إلى الهلال بعام 2017.

وأضاف الجحلان أن اللاعب المغربي لم يقدر نادي النصر وضغط عليه بورقة التهديد بفسخ العقد، وذلك من أجل الحصول على زيادة مالية.

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