إصابة أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إنتر ميلان اليوم الأربعاء عن إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي بـ فيروس كورونا وذلك قبل مواجهة فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا اليوم.

وأكد نادي الإنتر في بيانه أن حكيمي لم تظهر عليه الأعراض لكنه سيخضع لفترة عزل صحي وفقًا لما ذكره بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أشرف حكيمي رابع لاعب مُصاب بـ فيروس كورونا في إنتر ميلان

يذكر أن حكيمي أصبح رابع لاعب بالفريق الكروي الأول في إنتر ميلان، مُصاب بـ كورونا بعد كل من روبيرتو غاليارديني وإيونوت رادو وميلان سكرينيار.

وكان أشرف حكيمي انضم لفريق إنتر ميلان في صيف 2020، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، كما سبق له وأن لعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة من الريال مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

حكيمي لاعبًا في الإنتر حتى 2025

وأشار إنتر ميلان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن أشرف حكيمي أصبح لاعبًا للنيراتزوري بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انضمامه بشكل نهائي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

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