المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تأكد إصابة الحكم الدولي محمد الهويش بفيروس كورونا المستجد رسميًّا.

إصابة محمد الهويش بفيروس كورونا

وأكدت الفحوصات التي خضع لها الحكم الدولي محمد الهويش إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى مسحة طبية، مساء الأحد، وسيخضع لمراقبة صحية يومية وفقًا للبروتوكولات الصحية المعتمدة قبل العودة لإدارة المباريات.

وتمنى الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، السلامة للحكم الدولي، والعودة مرة أخرى لإدارة المباريات.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد الهويش إلى يوم الخميس الماضي عندما قاد مباراة التعاون ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان بحكام سعوديين:

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد صرح بأن دوري محمد بن سلمان للمحترفين سينطلق بصافرة محلية دون الكشف عن موعد الاستعانة بحكام أجانب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت نائب رئيس لجنة الحكام، يوسف ميرزا أن السبب الرئيسي وراء عدم الاستعانة بحكام أجانب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو صعوبة السفر، بسبب خضوع الحكام لفترة حجر صحي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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