إصابة السيناتور الجمهوري مايك لي بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن السيناتور الجمهوري مايك لي، مساء يوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان نشره على “تويتر”: إنه بعد شعوره يوم الخميس، بأعراض مرتبطة بحساسية طويلة المدى، ذهب لإجراء فحص طبي وجاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا المستجد إيجابية.

وأضاف أنه زار البيت الأبيض خلال الأيام الماضية، في مؤشر إلى أن إصابته حدثت بسبب زيارته للبيت الأبيض.

عملية تعقب لمخالطي الرئيس ترامب:

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أنه يجري عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.

وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.

وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

أعراض كورونا تظهر على ترامب:

في سياق متصل، قالت الرئاسة الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب ظهرت عليه أعراض خفيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه مستمر في مواصلة عمله.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر لها أن ترامب يعاني من أعراض خفيفة شبيهة بنزلات البرد، ويعمل من مقر إقامته في البيت الأبيض، ويدرس مع رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ما إذا كان سيتحدث إلى الشعب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ليثبت للجميع أنه ما زال في كامل قوته.

وقال المصدر: إن ترامب في حالة معنوية جيدة ولا يزال يخطط لإجراء المكالمات المقررة في جدوله اليوم.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك بعض الأعراض التي ظهرت على ترامب، والتي كانت ربما تنبئ بإصابته لكنه تجاهلها، مضيفة أنه ربما انتقلت إليه العدوى خلال رحلة إلى نادي الغولف في نيوجيرسي يوم الخميس.

ووفقًا لصحيفة التايمز، بدا ترامب خاملًا أثناء حضوره حملة لجمع التبرعات في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي قبل ساعات من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

نوم ترامب على متن طائرة الرئاسة:

وكانت هناك علامة أخرى محتملة على مرضه يوم الأربعاء وهي نومه على غير العادة على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى منزله من تجمع انتخابي في مينيسوتا.

ويمكن أن تشمل أعراض كوفيد-19 الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وفي حين يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة، لكن البعض يعاني من مضاعفات طبية وأعراض أكثر حدة تشمل الالتهاب الرئوي.

وقد تستغرق أعراض فيروس كورونا أيامًا حتى تظهر لدى المريض أو قد لا تظهر على الإطلاق، ومع ذلك فإنهم يشكلون خطرًا على الآخرين من حيث إمكانية نقل العدوى إليهم.

شارك الخبر