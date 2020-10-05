إصابة كايلي ماكناني متحدثة البيت الأبيض بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أن نتيجة فحصها لفيروس كورونا ظهرت صباح اليوم وكانت إيجابية.

وأوضحت ماكناني في بيان نشرته اليوم أنها لا تعاني من أي أعراض ولم تكن مصابة حتى بعد إحاطتها الإعلامية يوم الخميس الماضي، مفيدة أنها ستبدأ في الحجر الصحي.

مما يذكر أن ماكناني هي الشخص الحادي عشر على الأقل المقرب من الرئيس ترامب الذي ثبتت إصابته بالفيروس مؤخرًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نقل إلى المستشفى العسكري قبل يومين بعد تأكد إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وأبدى الرئيس الأمريكي استجابة قوية للعلاج وتحسنت حالته بحسب ما أكده طبيبه الخاص يوم أمس.

وغادر ترامب المستشفى العسكري صباح اليوم وعاد إلى البيت الأبيض ليشارك في قيادة حملته الانتخابية عن بعد مع استمراره في تلقي علاج كورونا.

ومن المرجح أن تكون مساعدة ترامب المقربة هوب هيكس هي من نقلت عدوى كورونا للرئيس الأمريكي وزوجته خاصة أن الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا سبق الإعلان عن إصابة الرئيس والسيدة الأولى بساعات.

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