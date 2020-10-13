المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

جاءت نتائج اختبار فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إيجابية، وذلك بعد أيام فقط من مشاركته مع منتخب البرتغال ضد المنتخب الإسباني والفرنسي.

وقد أكد المنتخب البرتغالي إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، حيث أعلن أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات قد خضع لاختبار يوم الاثنين، وبعظ ظهور النتيجة إيجابية، فسيغيب عن مباراة الأربعاء ضد السويد.

وقد أفادت التقاير أن اللاعب البالغ 35 عامًا لم تظهر عليه أعراض، ويخضع حاليًا للعزل الصحي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من لعب كريستيانو رونالدو أمام فرنسا في دوري الأمم وإسبانيا في مباراة ودية دولية الأربعاء الماضي، مما يعني أنه كان على اتصال مؤخرًا بمجموعة من نجوم كرة القدم الكبار.

وهناك قلق أيضًا على زملائه في الفريق بعد أن التقط رونالدو صورة معهم قبل ساعات فقط من إعلان الخبر، حيث ابتسم نجم يوفنتوس لالتقاط صورة سيلفي على العشاء.

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