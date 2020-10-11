إصابة نائب الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الأحد، إصابة نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي بفيروس كورونا (وكالة إيسنا الحكومية).

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: إن علي أكبر صالحي في وضع مستقر ودخل الحجر الصحي.

ووصل العدد اليومي لحالات الوفاة بكوفيد-19 في إيران إلى 239 هذا الأسبوع فيما وصفته وزارة الصحة بأنه موجة ثالثة من الجائحة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية قول حريرجي “بسبب العدد الكبيرمن مرضى كوفيد-19 … غير مسموح بدخول مرضى الحالات غير الطارئة حتى إشعار آخر”.

وسجلت إيران أكبر عدد من الإصابات بالمرض في الشرق الأوسط. وإبرازا لخطورة الوضع، بث التلفزيون الرسمي لقطات لحفر 211 قبراً جديداً في مقبرة خارج طهران استعداداً لدفن وفيات فيروس كورونا الجدد.

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