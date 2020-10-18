إصابة وزيرة خارجية بلجيكا بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، مساء أمس السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت ويلمز: “إنه من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي”.

وكانت صوفي ويلمز قد حضرت في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورغ.

شارك الخبر