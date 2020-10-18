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إصابة وزيرة خارجية بلجيكا بفيروس كورونا

إصابة وزيرة خارجية بلجيكا بفيروس كورونا

2020/10/18
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصابة وزيرة خارجية بلجيكا بفيروس كورونا FILE PHOTO: Minister for foreign affairs of Belgium Sophie Wilmes and Minister for foreign affairs of Sweden Ann Linde attend a European Foreign Affairs ministers council in Luxembourg October 12, 2020. Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS/File Photo
المواطن - متابعة

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، مساء أمس السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت ويلمز: “إنه من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي”.

وكانت صوفي ويلمز قد حضرت في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورغ.


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