إصابة وزير الصحة الألماني بـ كورونا

المواطن - متابعة
قالت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، إن وزير الصحة الألماني ينس شبان أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة في ألمانيا إن شبان (40 سنة) عانى من أعراض الزكام، مضيفة أنه تم إبلاغ المخالطين له بإصابته بفيروس كورونا.
وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.
وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.
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