إصابة 5 من الدفاع المدني في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة

المواطن - عسير

أفاد مراسل قناة الإخبارية بإصابة 5 من رجال الدفاع المدني في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة.

وأكد متحدث الدفاع المدني في منطقة عسير السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، وما زالت الجهود مستمرة لإخمادها.

وكانت أمانة عسير جندت آلياتها ومعداتها لمساندة فرق الدفاع المدني، فيما شاركت طائرات الرش التابعة لشركة أرامكو في جهود إخماد حريق تنومة، كما ساندت الفرق الميدانية بمعدات وسيارات إطفاء.

وأعلن الدفاع المدني يوم أمس أنه تم محاصرة الحريق وتطويقه؛ لمنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة، فيما أعلنت إمارة عسير أمس أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا.

يذكر أنه بناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، أمس، لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

وكان الدفاع المدني أعلن الخميس أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

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