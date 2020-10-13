إصابتان خطيرتان بحادث في عقبة الملك فهد بالباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أسفر حادث مروري وقع بعد ظهر اليوم في عقبة الملك فهد باتجاه الباحة عن إصابتين شديدتي الخطورة.

وصرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وفرقة إسعافية من الصحة، وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين خطيرتين بالموقع.

وأضاف أنه تم التدخل إسعافيًا وتثبيت المصابين وعمل الإسعافات الأولية لهما ونقلتا لمستشفى المخواة العام.

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