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إضافة المجازفة بقطع الأودية للائحة المخالفة المرورية

إضافة المجازفة بقطع الأودية للائحة المخالفة المرورية

2020/10/13
الساعة 3:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إضافة المجازفة بقطع الأودية للائحة المخالفة المرورية
المواطن - الرياض

بالرغم من تحذير العديد من الجهات الرسمية من المجازفة بقطع الأودية والسيول لما له من مخاطر كبيرة على الأرواح والممتلكات إلا أن البعض من المستهترين يضرب بهذه التحذيرات عرض الحائط الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تعديل نظام المرور.

وقد وافق مجلس الشورى اليوم على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.


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    1 تعليق
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    محمود محمد أبوالهوى
    6 ساعة

    هذا التصرف من هؤلاء في قطع سيل الوادي بهذا الحجم للماء الذي كاد أن يغطي السيارة بمن فيها يعتبر غباء وخالي من الفهم والوعي والإدراك للعواقب ، وهؤلاء رجال وليس أطفال كيف يحصل هذا لهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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