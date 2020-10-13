إضافة المجازفة بقطع الأودية للائحة المخالفة المرورية

المواطن - الرياض

بالرغم من تحذير العديد من الجهات الرسمية من المجازفة بقطع الأودية والسيول لما له من مخاطر كبيرة على الأرواح والممتلكات إلا أن البعض من المستهترين يضرب بهذه التحذيرات عرض الحائط الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تعديل نظام المرور.

وقد وافق مجلس الشورى اليوم على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.

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