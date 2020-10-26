إطلاق اسم ملعب الشمس على محيط الرعب بعد استحواذ النصر عليه

أعلنت شركة الوسائل السعودية اليوم الاثنين عن فوز النصر بحقوق استئجار ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات بدءًا من عام 2021 حتى عام 2031.
ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن إدارة العالمي أطلقت مُسمى “ملعب الشمس” على استاد جامعة الملك سعود، بعد الاستحواذ عليه.
وسيخوض العالمي أولى مبارياته على ملعب الجامعة مع بداية عام 2021، حيث ستكون مباراة العالمي والعين في الجولة الثانية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 9 يناير المقبل.
ملعب الجامعة لـ النصر لـ 10 سنوات
وكان الإعلامي علي العنزي أكد عبر حسابه في “تويتر” أن العالمي سينتفع بالملعب بدءًا من عام 2021 حتى عام 2031.
وكان عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر زفّ خبرًا سارًا لعشاق أصفر العاصمة بإعلان أن إدارة النادي تعاقدت على الانتفاع بـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات قادمة.
بغلف يزف الخبر السار للعالميين
وقال بغلف عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “حديقة أمرابط، نصراوية لـ 10 سنوات قادمة”.
وكان الإعلامي علي العنزي ذكر قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي وقعت عقد الشراكة مع شركة الوسائل لاستثمار ملعب الجامعة، مضيفًا أن ملعب الجامعة أصبح رسميًا عالميًا.
ونشر العنزي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لـ إدارة النصر متمثلة في صفوان السويكت رئيس النادي وعبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول وناصر الحميد وهم يوقعون عقد الشراكة مع شركة الوسائل لامتلاك ملعب جامعة الملك سعود.