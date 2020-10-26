إطلاق اسم ملعب الشمس على محيط الرعب بعد استحواذ النصر عليه

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شركة الوسائل السعودية اليوم الاثنين عن فوز النصر بحقوق استئجار ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات بدءًا من عام 2021 حتى عام 2031.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن إدارة العالمي أطلقت مُسمى “ملعب الشمس” على استاد جامعة الملك سعود، بعد الاستحواذ عليه.

وسيخوض العالمي أولى مبارياته على ملعب الجامعة مع بداية عام 2021، حيث ستكون مباراة العالمي والعين في الجولة الثانية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 9 يناير المقبل.

ملعب الجامعة لـ النصر لـ 10 سنوات

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