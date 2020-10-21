إطلاق المجلة السعودية لأبحاث النظم وإدارة الرعاية الصحية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إطلاق المجلة السعودية لأبحاث النظم الصحية وإدارة الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن هذه المجلة متخصصة في الإدارة وسياسات الرعاية الصحية واقتصاديات الصحة والصحة الرقمية والمواضيع ذات التأثير على القطاع الصحي.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المجلة من خلال الرابط التالي: هنا

شارك الخبر