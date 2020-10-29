إطلاق مبادرة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمكتبة الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

أطلقت وكالة شؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة مبادرة “تطعيم الإنفلونزا الموسمية” بالتعاون وزارة الصحة، تحت إشراف كادر طبي مختص لتطعيم الموظفين بمبنى مكتبة الحرم المكي الشريف الكائن ببطحاء قريش، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي المتبع من قبل الرئاسة؛ والتي تحرص على اتباع النصائح والإرشادات الصحية التي تطلقها وزارة الصحة.

‎وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة أحمد بن مساعد السويهري أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإنفلونزا والتطعيم، وتعزيزًا لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصًا على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى التعاون الفعال بين الإدارة والوزارة حول إقامة حملات وبرامج صحية وتوعوية ووقائية لمنسوبي الرئاسة.

‎وأضاف أن الإدارة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامة القائمين على خدمة مرتادي المكتبة والعاملين بها ؛ حيث أتت هذه المبادرة بتوجيه ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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