المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات، على أن يتم إخراج المركبة خلال 30 يومًا وفق الحالات المذكورة.

وأوضحت أن الإعفاء سيتم بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.

ويشمل ذلك المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 12/4/1441هـ

والمركبات الأجنبية التي دخلت قبل 12/4/1441هـ ويوجد مبررات لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل مع ضرورة تقديم وثائق المبررات مع طلب الإعفاء.

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