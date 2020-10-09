إعلان موعد توفر لقاح كورونا في أمريكا

المواطن - متابعة

قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الخميس، إن جرعات كافية من لقاح كورونا يمكن تصنيعها في الفترة ما بين مارس وحتى أبريل من العام المقبل، لتكون متاحة لكل أمريكي يرغب في الحصول عليها.

ونقلت رويترز عن عازار قوله في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة غولدمان ساكس للرعاية الصحية إن من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.

وأضاف الوزير الأمريكي أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزًا للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكي قد أكدت في سبتمبر الماضي، أنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه.

ومن المنتظر أن تخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين في قطاع الصحة.

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