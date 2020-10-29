إغلاق 4 محطات وقود مخالفة في محايل عسير

المواطن _ احمد الشهري _ محايل

كثفت بلدية محافظة محايل عسير جولاتها الرقابية على محطات الوقود، وذلك ضمن الجولات الدورية على جميع المحطات في نطاق المحافظة وعلى الطرق السريعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للمعايير الفنية اللازمة.

وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 4 محطات وقود لوجود مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بهوية الشركة المطورة، وعدم الاهتمام بالشكل الخارجي والنظافة، مؤكدًا استمرار البلدية بعمل الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية .

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