‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
إغلاق 4 محطات وقود مخالفة في محايل عسير

إغلاق 4 محطات وقود مخالفة في محايل عسير

2020/10/29
الساعة 1:04 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
58
0
طباعة
إغلاق 4 محطات وقود مخالفة في محايل عسير
المواطن _ احمد الشهري _ محايل

كثفت بلدية محافظة محايل عسير جولاتها الرقابية على محطات الوقود، وذلك ضمن الجولات الدورية على جميع المحطات في نطاق المحافظة وعلى الطرق السريعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للمعايير الفنية اللازمة.

وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 4 محطات وقود لوجود مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بهوية الشركة المطورة، وعدم الاهتمام بالشكل الخارجي والنظافة، مؤكدًا استمرار البلدية بعمل الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية .


ذات صلة :
  • العقاري يُودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني 
    •
  • إطلاق مبادرة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمكتبة الحرم المكي
    •
  • روسيا تسجل أعلى وفيات وإصابات يومية بـ كورونا منذ بداية الجائحة
    •
  • تراجع أرباح شركة الكهرباء الفصلية 18% إلى 2.2 مليار ريال
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :