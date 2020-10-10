إغلاق 6 محال تجارية في رجال ألمع

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع، التابعة لأمانة منطقة عسير، حملة تفتيشية وجولات ميدانية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس البلدية، سعيد علي آل مصمع، أنه تم إغلاق 6 محال تجارية ومصادرة 33 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإنذار 10 محال تجارية مخالفة.

وتابع أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المراكز والمحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأكّد أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية؛ حرصًا على سلامة المستهلك، مطالبًا الجميع بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أي مخالفات أو ملحوظات.

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