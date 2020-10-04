إمارة المدينة تصدر بيانًا حول وجود تعدٍ على أرض حكومية بالعيص

المواطن - الرياض

أكدت إمارة المدينة المنورة أن لجنة إزالة التعديات على أراضي الدولة تمارس عملها في كافة المحافظات والمدن التابعة للمنطقة.

وقالت الإمارة في بيان لها : إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء بوجود تعديات على أرض حكومية بمساحة كبيرة لم يتم إزالتها في محافظة العيص، تودّ إمارة منطقة المدينة المنورة الإيضاح بأن لجنة إزالة التعديات الرئيسية بالمنطقة تتعامل مع جميع حالات التعدي المرصودة بشكل فوري ومن بينها الأرض المشار إليها والتي تقع في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة العيص.

وأضاف البيان أن اللجان المعنية باشرت إزالة كافة المخالفات، وهي عبارة عن عقوم ترابية وأسلاك شائكة وأعمدة خشبية أقامها المخالف، وإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي.

وتؤكد إمارة المنطقة استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التي يتم رصدها من قبل الفرق الميدانية والاستجابة لكافة البلاغات حول الإحداثات الجديدة على كافة الأراضي الحكومية في المنطقة.

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