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حقيقة قصيدة خالد الفيصل في رثاء أمير الكويت
نظمها في الأمير سعود الفيصل يرحمه الله

حقيقة قصيدة خالد الفيصل في رثاء أمير الكويت

2020/10/01
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حقيقة قصيدة خالد الفيصل في رثاء أمير الكويت خالد الفيصل
المواطن - مكة المكرمة

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو قصيدة للأمير خالد الفيصل على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يرحمه الله

يقول مطلعها:

اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ

ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الأذكار

والصحيح أن القصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل، في الأمير سعود الفيصل يرحمه الله.

 


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