حقيقة قصيدة خالد الفيصل في رثاء أمير الكويت

المواطن - مكة المكرمة
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو قصيدة للأمير خالد الفيصل على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يرحمه الله
يقول مطلعها:
اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ
ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الأذكار
والصحيح أن القصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل، في الأمير سعود الفيصل يرحمه الله.
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