حقيقة قصيدة خالد الفيصل في رثاء أمير الكويت

المواطن - مكة المكرمة

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو قصيدة للأمير خالد الفيصل على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يرحمه الله

يقول مطلعها:

اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ

ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الأذكار

والصحيح أن القصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل، في الأمير سعود الفيصل يرحمه الله.

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