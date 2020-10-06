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إمارة مكة على تويتر أكثر من مليون متابع
حقق أكثر من 36 مليون مشاهدة

إمارة مكة على تويتر أكثر من مليون متابع

2020/10/06
الساعة 1:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إمارة مكة على تويتر أكثر من مليون متابع
المواطن - مكة المكرمة

حقق الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة نجاحًا كبيرًا على موقع تويتر، بتسجيل أكثر من مليون متابع للحساب، أمس الاثنين.

وبحسب ما ذكر مقطع فيديو لإمارة مكة على تويتر، حقق الحساب أكثر من 36 مليون مشاهدة، بتفاعل أكثر من 2 مليون، منذ تدشينه رسميًّا.

وعلقت الإمارة على إنجازها الكبير بالقول: شكرًا لثقتكم ونعدكم بالمزيد”.

 


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