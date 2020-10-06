إمارة مكة على تويتر أكثر من مليون متابع

المواطن - مكة المكرمة
حقق الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة نجاحًا كبيرًا على موقع تويتر، بتسجيل أكثر من مليون متابع للحساب، أمس الاثنين.
شكرًا لثِقتكُم ونعِدُكم بالمزيد#إمارة_مكة_مليون_متابع pic.twitter.com/I0JrzISWoE
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 5, 2020
وبحسب ما ذكر مقطع فيديو لإمارة مكة على تويتر، حقق الحساب أكثر من 36 مليون مشاهدة، بتفاعل أكثر من 2 مليون، منذ تدشينه رسميًّا.
وعلقت الإمارة على إنجازها الكبير بالقول: شكرًا لثقتكم ونعدكم بالمزيد”.
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