إنقاذ شخصين محتجزين في انهيار سقف مواقف أرضية بالخبر

المواطن - الخبر

باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، صباح اليوم الأحد، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف بمجمع السعيد التجاري.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الخبر يباشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، ولا زالت أعمال البحث مستمرة.

شارك الخبر