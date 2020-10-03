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إنقاذ 6 مواطنين تعطل قاربهم في المدينة المنورة
تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم

إنقاذ 6 مواطنين تعطل قاربهم في المدينة المنورة

2020/10/03
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إنقاذ 6 مواطنين تعطل قاربهم في المدينة المنورة
المواطن - واس

أنقذ حرس الحدود ستة مواطنين تعطل قاربهم في المدينة المنورة.

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد ، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ ( 994 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر ، وعلى متنه ستة مواطنين، حيث تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.


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