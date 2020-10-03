إنقاذ 6 مواطنين تعطل قاربهم في المدينة المنورة

المواطن - واس
أنقذ حرس الحدود ستة مواطنين تعطل قاربهم في المدينة المنورة.
صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد ، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ ( 994 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر ، وعلى متنه ستة مواطنين، حيث تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
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