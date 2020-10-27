إيرادات سوق التطبيقات الذكية في السعودية 32 مليون دولار بحلول 2024

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تحرص المملكة على الاهتمام بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الرقمية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والسحابة، والتي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في العالم الآن.

وتلعب تلك التكنولوجيا دورًا مهمًا في التحول الرقمي للشركات الكبرى في المملكة وتساعد تطبيقات الجوال أي عمل على النمو والوصول إلى جمهوره المستهدف في أي وقت وفي أي مكان.

وحسبما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز، من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق التطبيقات في المملكة بنسبة 13٪ سنويًا وأن تصل إلى 32 مليون دولار بحلول عام 2024.

وتقدم العديد من الشركات خدمات تطوير الويب والتطبيقات، والتي ستجعل أصحاب الأعمال في حيرة من أمرهم للعثور على أفضل شريك وتوظيفه لأفكار تطبيقاتهم.

ونشرت الصحيفة الهندية قائمة بأفضل شركات مطوري تطبيقات في المملكة للعام القادم 2021 وهي:

شركة هايبرلينك إنفو سيستم

تعتبر شركة هايبرلينك إنفو سيستم من أفضل شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في المملكة، وله مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.

وطورت الشركة أكثر من 3500 تطبيق وصممت أكثر من 2000 موقع ويب لأكثر من 2300 عميل حول العالم.

ويتفهم فريقهم متطلبات العميل بشكل صحيح ويبني الحلول التي تقود عملاءهم نحو النجاح، ويقدمون خدمات تطوير الويب والبرامج والتطبيقات ويعملون أيضًا على أحدث التقنيات.

إي سينس

تأسست شركة إي سينس عام 2002، وهي شركة موثوقة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة تقدم حلولًا وخدمات برمجية حائزة على جوائز للعملاء في المنطقة.

وتقدم الشركة تطوير البرامج على تقنيات مايكروسوفت عبر الشراكة الذهبية المكتسبة وتوفر منصات الحلول وتطبيقات الأعمال.

إس إي تي إن

تأسست إس إي تي إن في عام 2011 من قبل شركة عثمان حسين الغامدي وأولاده ومقرها المملكة، ولقد رأوا أن الأناقة تكمن في الشفافية واعتقدوا أن موقع الويب الخاص بك هو الانطباع الأول لعملائك ولا يجب التقليل من ذوقهم.

بوكسيل

بوكسيل هي شركة بارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات مقرها في المملكة العربية السعودية، وتقدم حلولًا عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

وتتمتع الشركة وشركاؤها بسجل حافل في تقديم خدمات وحلول التطوير الناجحة للشركات لتنمية أرباحها النهائية.

دوبرافو

دوبرافو، هي شركة تطوير برمجيات موثوقة مقرها في المملكة ولديها شغف بصياغة تجربة عملاء رقمية لكل من منصات الويب والجوال.

ولقد كانت موجودة منذ 9 سنوات وساعدت في تصميم تطبيقات الجوال التي أثرت في حياة الملايين من الأشخاص.

معامل يو إكسبيرت

يقع مقر معامل يو إكسبيرت في الرياض، وهو فريق استشاري رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

وتوفر تلك المعامل ما تسمى التجارة الإلكترونية المثبتة علميًا وأبحاث المنتجات الرقمية والتدريب والاستشارات والتصميم والتطوير، لديهم فريق خبراء رقمي مع خبراء دوليين مكرسين لمساعدة عملك على النمو وهندسة تجارب جميلة.

كين هايك

كين هايك هي شركة تكنولوجيا المعلومات الأولى التي تقدم حلولًا رقمية لتطوير استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات وتكامل المؤسسات وتطوير التطبيقات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة.

ولقد أثبتوا خبرتهم في قدرات UX / UI، وبالتالي يمكنهم تقديم دعم على مدار 24 ساعة لجميع متطلبات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك.

بيكسل آرابيا

بيكسل آرابيا، شركة تكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها في عام 2006 بعمل رائع نحو تعزيز استجابة العملاء لعلامتك التجارية وتحقيق نتائج الأعمال المرجوة.

في كل خطوة من الخطوات، ستجد بيكسل آرابيا الجزء الغامض المفقود لضمان التقاط الصورة بشكل واضح.

ارتكاز تكنولوجي

يقدم موقع ارتكاز تكنولوجي أفضل الأعمال في المملكة، ولدى ارتكاز تكنولوجي فريق ماهر من الخبراء الذين يحرصون على توجيه شركتك وبناء تواجد قوي ومثير للإعجاب على الإنترنت لعملك، إيمانًا منهم بأن نجاحك هو نجاحهم، فإن إرضاء عملائهم يحفزهم على جميع أعمالهم.

إي سبكترا

توفر إي سبكترا أفضل خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات التي ترغب في تحديث تقنيتها الأساسية وتطوير تجارب رقمية جذابة.

وتطور إي سبكترا المنتجات الرقمية وتحافظ عليها وتوسع نطاقها لمجموعة متنوعة من المنظمات الدولية. إنها واحدة من أفضل شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في المملكة.

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