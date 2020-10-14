إيران تتعرض لهجوم سيبراني كبير يعطل مؤسسات حكومية

المواطن

أعلنت إيران عن تعرضها لهجوم سيبراني كبير استهدف أمس الثلاثاء عددًا من المؤسسات الحكومية.

وأكد مركز “ماهر” لإدارة التنسيق والإغاثة في الحوادث الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، اليوم الأربعاء أن الهجوم واسع النطاق استهدف مؤسستين حكوميتين وأدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح المركز أن بعض الجهات الحكومية في إيران وبعد تلقيها الإنذارات، بادرت إلى قطع بعض الخدمات بشكل مؤقت وإجراء اختبارات فنية كإجراء احترازي، مشيرًا إلى صدور تحذيرات احترازية لمسؤولين حكوميين وخبراء على مستوى البلاد.

ولم يكشف المركز عن مصدر الهجوم وحجم الأضرار الناجمة عنه.

وجاء البيان تأكيدًا للتقارير الإعلامية التي أفادت أمس بتعرض عدد من الوزارات والمؤسسات في طهران لهجمات سيبرانية أسفرت عن انقطاع شبكات وأنظمة عدد من الموانئ وتعطل النظام المصرفي.

وسبق أن تعرضت طهران في فبراير الماضي لهجوم سيبراني وصفته بالأكبر في تاريخها، ما أدى إلى قطع الإنترنت بشكل مؤقت.

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