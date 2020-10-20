إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ انتشار كورونا

المواطن - متابعة

سجلت إيران 337 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للوفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30712 وفاة.

وقالت وزارة الصحة في إيران في بيان لها يوم أمس الاثنين: إنه تم تسجيل 4251 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 534631. كما ارتفع عدد المتعافين إلى 431360 شخصًا.

ولا يزال 30 إقليمًا إيرانيًّا، من بينها طهران، من أصل 31، في وضع صحي خطير.

وهناك 3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: هرمزغان، فارس، غلستان.

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