إيقاف أربعة أشخاص أتلفوا أجهزة الرصد الآلي على الطرق بـ الجوف

المواطن - واس

أعلنت شرطة الجوف، اليوم الخميس، إيقاف أربعة أشخاص تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة.

وصرّح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بإتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا.

وأضاف العقيد يزيد النومس أنه جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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