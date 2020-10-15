إيقاف ضابط صف متقاعد في أحد القطاعات الأمنية اختلس نحو مليوني ريال

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم الخميس، أنها باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية.

وكانت أبرز القضايا المعالجة القبض على (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً ، وشيك بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته (680.000.000) ست مئة وثمانين مليون ريال ، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز (50.000.000) خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقاً.

وتمثلت القضية الثالثة في إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) مليون وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفاً وثماني مئة وخمسين ريالا، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.

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