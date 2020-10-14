إيلي ليلي تعلق تجارب لقاح كورونا

المواطن - متابعة

قالت شركة (إيلي ليلي) الأمريكية لصناعة الأدوية الثلاثاء: إن التجارب السريرية التي تمولها الحكومة لعلاج مرض كوفيد-19 بالأجسام المضادة جرى إيقافه مؤقتًا؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكدت مولي ماكولي، المتحدثة باسم الشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لزيادة الحذر، أوصت لجنة (أكتيف-3) المستقلة لمراقبة سلامة البيانات بوقف مؤقت لعملية التسجيل.. وتدعم الشركة قرار اللجنة المستقلة لتضمن بحذر سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة”.

والعقار الذي تطوره شركة ليلي مشابه لعلاج شركة ريجينيرون لصناعة الأدوية الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وكانت شركة ليلي قد طلبت بالفعل من الجهات الأمريكية المنظمة تصريح علاجها بالأجسام المضادة، الذي يطلق عليه اسم (ال.واي-كوف555)؛ وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد نشر بيانات في سبتمبر تظهر أنه ساعد في تقليل دخول المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات وأجنحة الطوارئ للعلاج.

ويجري تطوير العلاج مع شركة أبسيليرا الكندية للتكنولوجيا الحيوية.

وكانت مجموعة “جونسون أند جونسون” للصناعات الدوائية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر.

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