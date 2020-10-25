إيمانويل ماكرون مغردًا بالعربية: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدًا!

المواطن - متابعة

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعربية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال: “لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدًا”.

وأضاف ماكرون في تغريدته: نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبدًا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.

تصريحات مرفوضة:

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال: “صمويل باتي قُتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر!”.

شارك الخبر