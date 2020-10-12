اتحاد القدم العربي يُعلن استئناف منافسات كأس محمد السادس

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم منذ قليل عن استئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد أن توقفت بالفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد العربي عبر “تويتر” أن البطولة العربية ستعود معلقًا: “عائدون فـ للإثارة بقية”.

مباريات دور الـ4 بـ كأس محمد السادس

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه نادي الشباب في دور نصف النهائي، بينما يلعب الإسماعيلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وأحال الاتحاد العربي للأندية الشباب والاتحاد والإسماعيلي والرجاء اختيار المواعيد المناسبة لها لمباريات هذا الدور.

يذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي هو بطل نسخة 2019، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب نادي الهلال.

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