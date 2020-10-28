اتحاد القدم يكشف مفاجأة بخصوص رحيل أحمد موسى عن النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة بشأن رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن نادي النصر بالفترة الأخيرة.

وكان النصر أعلن يوم الأحد الماضي عن رحيل موسى عن العالمي، وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق لكن النصر لم يكشف آلية رحيل اللاعب النيجيري عن صفوفه.

اتحاد القدم يحسم الجدل حول رحيل أحمد موسى:

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الأربعاء أن اتحاد القدم أكد للبرنامج استلامه مخالصة نهائية من النصر برحيل اللاعب النيجيري عن العالمي، نافيًا تمامًا ما تردد حول وجود 8 لاعبين أجانب في النصر، أو وضع اللاعب النيجيري في قائمة الاستثمار.

وكان النصر تعاقد مع موسى قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2018 لمدة 4 سنوات، لكن اللاعب النيجيري رحل بسبب عدم قدرته على تقديم المأمول منه.

50 ألف ريال عن الدقيقة الواحدة لـ موسى:

ولعب موسى مع النصر 4149 دقيقة كان يتلقى في الدقيقة الواحدة 50 ألف ريال جراء مشاركته مع النصر.

وكانت صحيفة Daily Post النيجيرية إضافة للإعلامي أحمد العجلان أعلنا أن أحمد موسى لا يزال متواجدًا في النصر، حيث مُنح اللاعب إجازة مدفوعة الأجر حتى يناير 2021، ثم سيُتخذ القرار حول مصيره.

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