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اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين 
لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب

اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين 

2020/10/19
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اتفاقية بين أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وجمعية الإعلاميين 
المواطن - الرياض

وقعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي وجمعية الإعلاميين السعوديين في مقر الأكاديمية بالرياض اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.

ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان


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