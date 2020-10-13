اتفاقية تعاون لتأهيل وتدريب الخريجين في جامعة تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

شهد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وجامعة تبوك التي تهدف لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وقع الاتفاقية رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال عدد من البرامج والمبادرات وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.

شراكة إستراتيجية:

كما تؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة إستراتيجية بين الصندوق وجامعة تبوك، لتدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، من أجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًّا وتدريبيًّا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة “سبل” الإلكترونية لخِدْمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و”صيفي”.

بدورها تقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقًا للاتفاقية، ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

وفي سياق متصل دشَّنَ رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وبحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مكتب التوظيف الطلابي في كلية العلوم الطبية التطبيقية، ليكون حلقة وصل بين خريجي الجامعة وأصحاب العمل مما يعزِّز فرص حصولهم على عروض وظيفية.

ويهدف مكتب التوظيف الطلابي، لربط الخريجين بمؤسسات وجهات التوظيف، بالإضافة إلى أن المكتب يقدم فرصة لتعزيز مهارات الطلاب عبر تنظيم حملات تطوعية ومنحهم الخبرة المهنية، وفتح المجال لأصحاب الأعمال لطرح الفرص الوظيفية.

كما يسعى مكتب التوظيف الطلابي إلى دراسة واقع سوق العمل في منطقة تبوك والفرص المتاحة أمام طلاب الجامعة بحسب تخصصاتهم، وإعداد خطة تدريبية متكاملة من دخول الطالب الجامعة إلى التخرج تخدم الطالب في سوق العمل.

شارك الخبر