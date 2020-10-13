اتفاقية لنقل 2 مليون طن سنوياً من المحاصيل الزراعية بين الدمام والخرج

المواطن - الرياض

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بالرياض اليوم الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠م اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية، ووقع الاتفاقية عن الخطوط الحديدية الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما وقعها عن أراسكو رئيسها التنفيذي الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز أبا نمي، وذلك بحضور الأستاذ عبداللطيف بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة (أراسكو).

وحول أهمية الاتفاقية، أوضح معالي الدكتور الرميح أن صناعة الخطوط الحديدية وانطلاقا من كونها ذراع هام في جانب التمكين الاقتصادي والصناعي تلعب دورا محوريا في تعزيز اللوجستيات على امتداد المملكة، وهذه الاتفاقية على سبيل المثال امتداد لشراكة عريقة مع أراسكو منذ أكثر من ٢٠ عاماً، مبيناً أن الاتفاقية ستكفل نقل أكثر من ستمائة ألف طن سنوياً من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج، الأمر الذي سيعزز المستهدفات التنموية في الجانب الصناعي بفعل كفاءة الخطوط الحديدية السعودية وقدرتها على توفير الخدمة اللازمة بكفاءة وجودة عاليتين، ومن هذا المنطلق تستهدف الاتفاقية الوصول تدريجيا إلى نقل ٢ مليون طن سنوياً من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية.

وأضاف الرميح موضحًا أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهيأة بالكامل للتوسع في أنشطة النقل التجاري للمواد والسلع بين الخرج والرياض والمنطقة الشرقية، بما يخدم كافة الكيانات الوطنية في القطاع الخاص والحريصة على نقل السلع والبضائع من ميناء الدمام إلى المنطقة الوسطى، مؤكدًا في حديثه أن المؤسسة تعتز بشراكتها الناجحة مع القطاع الخاص انطلاقا من كونه شريكاً استراتيجياً مهماً، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

واختتم الرميح مشيدًا بجهود أراسكو في تطوير خطط النقل فيها، حيث يسهم نقل السلع والبضائع بالخطوط الحديدية في الحد من فرص تلوث الهواء بسبب كثافة تواجد الشاحنات على الطرق الرابطة بين المدن، إلى جانب إسهامه المباشر في تخفيف الضغط على الطرق والبنى التحتية وانعكاس هذا على إطالة عمر المرافق وشبكة البنى التحتية، إلى جانب ما يكفله نقل البضائع بالخطوط الحديدية من موثوقية وكفاءة عاليتين.

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