اتفاق تاريخي في ليبيا يطرد مرتزقة أردوغان

المواطن - متابعة

اختتمت في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 بتوقيع اتفاق بين الجانبين للوقف الدائم لإطلاق النار.

بنود اتفاق ليبيا التاريخي

وتضمن الاتفاق النص على العديد من البنود أولها الاتفاق على انسحاب كافة القوات الأجنبية بما فيها مرتزقة أردوغان من ليبيا في موعد أقصاه 90 يومًا.

كما اتفق طرفا النزاع الليبي على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة ودمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية.

كذلك أكد الجانبان الموقعان على اتفاق وقف إطلاق النار التزامهما بفتح كل الطرقات ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

الأمم المتحدة تشكر حفتر وصالح

وخلال التوقيع وجهت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الشكر لوفدي المحادثات والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج على مساهمتهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي من أجل ليبيا وشعبها، والذي سيسهم في مستقبل أفضل لليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإعادة تأكيد سيادتها وإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى مواطنهم.

وأعربت ويليامز عن الأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى نحو التسوية الشاملة اللازمة للأزمة الليبية التي طال أمدها، داعية لبدء العمل على تطبيق الاتفاق لمستقبل أفضل لكل الليبيين.

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