اتهام لـ حمدالله والسومة بابتزاز النصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

تردد في الفترة الأخيرة رغبة كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي بالرحيل عن الناديين، وذلك بسبب بعض المشاكل المالية والإدارية.

وكان المهاجم المغربي هدد من قبل بفسخ عقده مع النصر، رغبة في الحصول على زيادة مالية، بينما طلب السومة الرحيل عن الأهلي لعدم وجود صفقات قوية بالراقي إضافة لتأثر نتائج الفريق الكروي الأول بالمشاكل الموجودة في إدارة عبدالإله مؤمنة.

رسالة نارية من الجحلان لـ حمدالله والسومة

وفي هذا السياق قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان في تصريحات لقناة 24 الرياضية إن كلًا من حمدالله والسومة يبتزان ناديي النصر والأهلي على الترتيب.

وأشار إلى أن المال هو ما يهم لاعب كرة القدم في المقام الأول، مضيفًا أن المهاجم المغربي فسخ عقده مع الريان القطري للانتقال إلى النصر في 2018 من أجل المال، وأكد أيضًا أن السوري عمر خربين فسخ عقده مع الظفرة الإماراتي وانضم إلى الهلال بعام 2017.

وأضاف الجحلان أن اللاعب المغربي لم يقدر نادي النصر وضغط عليه بورقة التهديد بفسخ العقد، وذلك من أجل الحصول على زيادة مالية.

لماذا لن يُفكر حمدالله في مغادرة النصر ؟

وطالب الجحلان إدارة النصر، بضرورة التعامل باحترافية مع مطالب حمدالله، كون اللاعب المغربي يطلب ما يشاء لأنه يعلم أنه اللاعب رقم واحد في النصر حاليًا.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي محمد الذايدي مع حديث الجحلان قائلًا بأن اللاعب المغربي لن يفكر في الرحيل عن النصر، وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه ولن يجده في نادٍ آخر على حد قوله.

وفي وقت سابق، تفاجأ عشاق نادي النصر، بخبر صادم وهو تهديد المهاجم المغربي، لإدارة نادي النصر بفسخ عقده مع الفريق؛ وذلك بسبب عدم تسلم رواتبه المتأخرة.

وكان وكيل النجم المغربي أرسل مجموعة من الرسائل عبر الإنترنت لإدارة النصر، وأبلغها بأن موكله له رواتب متأخرة لم يحصل عليها بجانب أن الرد سيكون الإنذار بفسخ العقد كما حدث مع الأهلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وفقًا لـ الزميلة” الرياضية”.

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