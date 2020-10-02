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اجتماع يحسم مصير سعيد المولد مع الأهلي
بعدما طلب الرحيل رسميًا

اجتماع يحسم مصير سعيد المولد مع الأهلي

2020/10/02
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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اجتماع يحسم مصير سعيد المولد مع الأهلي سعيد المولد
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 سعيد المولد يطلب الرحيل
1.1 ميلويفيتش يحسم موقف المولد

يبدو أن النجم سعيد المولد في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سعيد المولد يطلب الرحيل

وأعرب سعيد المولد عن رغبته بمغادرة الأهلي خلال الفترة الحالية، خاصة أنه تلقى العديد من العروض لأندية تسعى للتعاقد معه فور رحيله، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ”الرياضية”.

وأكد المدافع صاحب الـ29 عامًا أن هناك اجتماعاً قريبًا سيحسم موقفه، وقال: “أبلغت إدارة النادي برغبتي في عدم استمراري مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وانتظر موعد الاجتماع معهم من أجل توضيح كافة التفاصيل”.

وتابع خلال تصريحاته قائلًا: “لدي عدد من العروض، حيث تقدم أكثر من فريق لطلب خدماتي، والآن لا يسعني الحديث أكثر عن بعض الأمور الأخرى، مثل المبالغ المالية وخلافه، وعند الاجتماع مع الإدارة سنتحدث عن جميع الأمور”.

 

سعيد المولد في مباراة الأهلي والاتفاق
المولد

ميلويفيتش يحسم موقف المولد

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أن سعيد المولد طلب الرحيل بشكل مباشر من رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، بعد نهاية منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا، وأبلغته الإدارة أن هذا القرار في يد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

ولم يدخل المولد الفترة الحرة التي تسمح له التعاقد مع أي فريق آخر حتى الآن، الأمر الذي دفعه لمخاطبة الإدارة بإفساح المجال له للانتقال.


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