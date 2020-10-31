اجمل ما قيل عن الام

جميعنا نبحث عن اجمل ما قيل عن الام من كلمات وعبارات لنقدمها لها أو نقوم بإرسالها لها كرسالة نصية أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعبير لها عن مدى حبنا وتقديرنا لها.

اجمل ما قيل عن الام

يقدم لنا اليوم موقع المواطن أحدث واجمل ما قيل عن الام من عبارات ورسائل مميزة يبحث عنها الكثيرون ويتمنون الحصول عليها ومنها:

أمي أنتي وحدك معنى الحب والعطاء والكرم والتضحية بدون حدود.

الأم هي الوحيدة التي لا تنتظر مقابل ما قدمته لأبنائها من عطاء.

لا يوجد بالعالم كله أحد أفضل من الزوجة سوى الأم.

لا يسعدني في هذا العالم الكئيب إلى أني أحمل بداخلي دم أمي.

بالتأكيد يوجد من حولي العديد من النعم، ولكن ستظلين أنتِ أفضلها يا أمي.

من خلالك يا أمي أستطيع أن أرى الجنة وأعرف الله.

مع كل ما نشعر به من تطور فلا يوجد حتى الآن وسادة أنعم من حضنك يا أمي.

لا يوجد لدي كنزي حقيقي سواكي يا أمي.

عبارات عن الأم معبرة

من الطبيعي أن تكون الأم هي الملاذ الأمن والحصن المنيع لجميع أبنائها، فبداخلها يختبئ أبنائها مهما كان عمرهم، فبداخل هذا الحضن يشعرون بالأمان مهما بلغ بهم العمر، كما يجدون فيه الراحة والبعد كل ما حولهم من متاعب وضوضاء، ولهذا يبحثون عن أجمل وأرق ما يمكن أن يقدم لها من عبارات:

لن أستطيع أن أوفيكِ حقك يا أمي، ففي حضنك أشعر بالدفيء، فأتمنى من الله عز وجل أن يحفظ لي دومًا وأن تكوني لي دائمًا البلسم الشافي وبهجة العمر.

لا يمكن أن تزول صعابي يا أمي إلا بفضلك وحدك ودعواتك لي التي لا تقف أبدًا، فأنتي يا أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظلي الظليل طوال العمر.

اعذريني حبيبتي الغالية أني انحنيت لأقبل قدميك قبل رأسك، فأني أشم بهم رائحة الجنة.

أريدك أن تعلمي يا أمي أني حينما أنحني لأقبل يدك وتنسكب مني دموع ضعفي وأرى نظرات الرضا بعينيك، وقتها فقط أشعر بمدى رجولتي واكتمالها.

أمي أنتي شمعة مقدسة تعمل من أجل إضاءة لنا ليل الحياة بكل تواضع ورقة وفائدة.

إذا وضع العالم بالكامل في كفة، وأنتي يا أمي في كفة، فبكل حب سوف أختار كفتك أنتي فقط.

أن صوتك يا أمي هو أرق الألحان وأعذب الأنغام التي أسمعها وأتمنى أن أظل أسمعها حتى الأبد.

أمي هي أعظم كتاب قرأته.

أمي أنتي ليست بالنسبة لي يومًا أو شهرًا أو حتى سنة، أنتي يا أمي كل عمري، أنتي بسمة الأمل بحياتي.

أمي أنا لا أستطيع العيش بدونكِ، فأنتِ قلبي الذي ينبض، وروحي التي تسكن جسدي، فأنتي تاج أفتخر به وأعتز بأن تكوني بجانبي في كل مكان.

بين يديك كبرت، وفي دفء قلبك احتميت، وبين ضلوعك، ومن عطائك ارتويت، فكيف لا أحبك يا نبع الحنان.

أن القلوب لا تؤم إلا إليك، والصخور لا تلين إلا أمام حنانك، فأنتي معنى الحب، والجنة تحت أقدامك يا أغلى ما لدي في الحياة.

أمي أنتي نبض قلبي المتعب، وأنتي شذى عمري.

أن قلبك يا أمي عميق، ولا يمكنني أن أجد في نهايته إلا المغفرة والرحمة.

مع اقتراب يوم عيد الأم، أود أن أشكر والدي على حسن اختياره لأحن وأطيب أم بالعالم.

أجمل العبارات عن الأم

لا يوجد بكل العالم وسادة أنعم من حضن أمي.

لو ماتت أمي تصبح الدنيا من حولي أكثر حزنًا وأكثر ظلامًا.

يوم مرضت نام الجميع من حولي، وظلت أمي وحدها مستيقظة.

أعلم يا أمي أن صلوات الهادئة لا يمكنها أن تضل طريقها إلى منبع الخير.

أمي يطلق عليك الجميع امرأة، ولكن أنا وحدي أسميكي كل شيء.

أمي حبيبتي لا أجد بمجلدات الدنيا كلها ما يوفيك حقك واحد فقط من حقوقك.

أن من صنع أعظم الرجال هم الأمهات.

أنتي يا أمي بالنسبة لي رمز الحب والعطاء اللا محدود، والكرم والصبر والتضحية.

أنتي وحدك من تعطي دون أن تنتظر المقابل من أحد.

بفضلك يا أمي تعلمت كيف أنزل بتفكيري لأتحدث مع الصغار، وكيف أيضًا ارتقي بكلامي حتى أستطيع أن أناقش الكبار، فلكي كل الحب والشكر.

من الممكن أن أنسى أي شيء في الوجد، إلا شيء قد علمته لي أمي.

أنتي يا أمي كنزي الحقيقي في الحياة.

أشكرك يا الله على هذه النعمة، أمي.

لم أشعر بالاطمئنان إلا وأنا بين ضلوع أمي.

أمي أن قلبك كعود المسك، كلما احترق فاح منه شذاه.

بالطبع أن الأشياء الثمينة لا يمكن أن تكرر مرتين، ولهذا فلا نمتلك إلا أم واحدة.

قلب كل أم هو أعظم مدرسة للطفل.

أجمل وأرق ما قيل عن الأم

أراكي يا أمي امرأة مدهشة، فأنتي تضمي بداخلك كل ما في هذه الأرض من طيبة.

أنتي يا أمي نسمة، بكل رقة قمتي بطبع صورتك الجميلة على قاموس حياتي.

مستقبل كل طفل رهين بأمه.

ما أجملك عندما تقومي بمعاقبتي، ولكن سرعان ما تنسي خطأي وتضمني بين أحضانك الرائعة.

تعيش الأم فقط من أجل أن تبني أسرة متماسكة ومترابطة.

أنتي يا أمي كل شيء في الحياة، فأنتي التعزية في الحزن، وأنتي الرجاء في اليأس، كما أنك القوة في الضعف.

من فقد أمه فأنه قد فقد أبويه.

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