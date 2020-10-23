اجمل ما قيل عن الكلمة الطيبة

الكلمة الطيبة صدقة لمن يريد أن يتصدق، فهي تدخل النفس وتجعله مسرورًا وهناك عبارات عن اجمل ما قيل عن الكلمة الطيبة يبحث عنها كل من أراد أن يحبه الناس وتقدره.

الكلمة الطيبة في الإسلام

دعانا الله أن نمسك ألسنتنا عن قول الكلام السيئ ونذكر الكلام الطيب ويذكر لنا موقع المواطن تأثير الكلمة الطيبة على الشخص وأقوال مأثورة من أشخاص مشهورين عن تأثير الكلمة الطيبة على النفس، كما يعرض اجمل ما قيل عن الكلمة الطيبة.

اجمل ما قيل عن الكلمة الطيبة من مشاهير

لقمان الحكيم : يقول إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من وخز الإبر وأمر من الصبر وأحر من الجمر وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها.

: يقول إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من وخز الإبر وأمر من الصبر وأحر من الجمر وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها. يوسف زيدان : الكلمة الطيبة قد تفعل في الإنسان ما لم تفعله الأدوية القوية فهي حياة خالدة لا تفنى بموت قائلها.

: الكلمة الطيبة قد تفعل في الإنسان ما لم تفعله الأدوية القوية فهي حياة خالدة لا تفنى بموت قائلها. عمرو خالد : الكلمة الطيبة ليست سهمًا لكنها تخرق القلب.

: الكلمة الطيبة ليست سهمًا لكنها تخرق القلب. جورج هيربرت : الكلمة الطيبة تساوي الكثير على الرغم من أنها لا تكلف إلا القليل

: الكلمة الطيبة تساوي الكثير على الرغم من أنها لا تكلف إلا القليل على عزت بيغوفيتش : الكلمة تكشف الحقيقة ولكنها يمكن أن توظف يومًا لإخفائها.

: الكلمة تكشف الحقيقة ولكنها يمكن أن توظف يومًا لإخفائها. نزار قباني : إنها رسالة حب من كوكب آخر لقد غرتنا فيروز بالنشوة والوجود كل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة فينا.

: إنها رسالة حب من كوكب آخر لقد غرتنا فيروز بالنشوة والوجود كل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة فينا. لويس باستور : ضربة الكلمة أقوى من ضربة السيف.

: ضربة الكلمة أقوى من ضربة السيف. ثروت الخرباوي : إن الحاضر لا زمن له وحده القلم هو الذي يستطيع أن يستدعي الماضي ويجعله حاضرًا تظل الكلمة مكتوبة فيظل الحاضر قائمًا.

: إن الحاضر لا زمن له وحده القلم هو الذي يستطيع أن يستدعي الماضي ويجعله حاضرًا تظل الكلمة مكتوبة فيظل الحاضر قائمًا. حسن البنا : إن خير النفوس تلك النفوس الطيبة التي ترى سعادتها في إسعاد الناس وإرشادهم وتستمد سرورها من إدخال السرور عليهم وذود المكروه عنهم وتعد التضحية في سبيل الإصلاح العام ربحا وغنيمة.

: إن خير النفوس تلك النفوس الطيبة التي ترى سعادتها في إسعاد الناس وإرشادهم وتستمد سرورها من إدخال السرور عليهم وذود المكروه عنهم وتعد التضحية في سبيل الإصلاح العام ربحا وغنيمة. عارف حجاوي : كلمة واحدة في العربية تحمل في جوفها السخاء +الشهامة + النجدة + الشجاعة +الحلم +الشر +الطيبة وهي المروءة.

: كلمة واحدة في العربية تحمل في جوفها السخاء +الشهامة + النجدة + الشجاعة +الحلم +الشر +الطيبة وهي المروءة. عبد الله الغذامي: فإننا نلاحظ أن اختلاف الرأي لا يفسد الود فحسب بل إنه يكفر ويقتل ويفرق والتاريخ في قديمه وحديثه يشهد ذلك وكما هي الكلمة القديمة: إن الحرب أولها الكلام.

نيلسون مانديلا

تميل النفوس للشخص السمح الهين اللين ذو الروح المنبسطة الطيبة الذي يحول الأمور الصعبة إلى يسيرة الذي يبتعد عن العقد والتعقيد ويشعر من حوله بأن الحياة أكثر رحابة واتساعا وسهولة إذا سألتم يومًا فاسألوا الله أن يضع من أمثاله الكثير في دروبكم.

ليو بوسكاليا

غالبًا ما نستهين بقوة اللمس أو الابتسامة أو الكلمة اللطيفة أو الأذن الصاغية أو الإطراء الصادق أو أبسط أشكال الاهتمام على الرغم من أن كلها لديها القدرة على تغيير حياتنا للأفضل.

طارق سويدان

الأمم يعتريها الوجود والفناء والتاريخ يحدثنا عن أعمار الأمم فمنها من بقى عشرات السنين ثم اندثر وباد فمثلاً اليونان امتد عمرها قرابة 500 عام ثم فقدت وجودها الثقافي فابتلعتها ثقافات أخرى ,أما الثقافة الإسلامية فقد مضى عليها قرابة 15 قرنًا وما زالت قائمة شامخة وهى التحدي الوحيد لزعماء الغرب فهى كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وجذورها ضاربة في أعماق الأرض إن الشعوب لا تفنى جسدياً أو مادياً ولكنها تفنى ثقافياً.

اجمل ما قيل عن الكلمة الطيبة وتأثيرها على الشخص

الكلمة كالسحر منها تهدي شخص ومنها تجعل شخص يضل الطريق.

كم من طريق مغلق تم فتحه وكم من قلب قاسي تم لينة بالكلمة الطيبة وكم من باب مغلق للرزق والعمل تم فتحه بالكلمة الطيبة كم من مكان مليء التراب مسحته الكلمة الطيبة وأصبح نور.

عندما تسمع كلام طيب تشعر بأن قد جاء الربيع بأزهاره العطرة الكلمة هي من تداوي الجرح وتطيب الألم.

عندما تسمع كلمة طيبة من أحد فتشعر بأن قلبك يرقص من شدة الفرح.

الكلمة الطيبة كالموسيقى من يعتاد على سماعها ومن يتعود على ذكرها يشعر بأن الدنيا قد ارتضت عنه.

الكلمة الطيبة لا تحتاج إلى مجهود تبذله لكي تخرجها فهي من أعظم الأعمال الغير متعبه.

الكلمة الطيبة صدقة.

إذا تعودت على قول الكلمة الطيبة ستجد ما حولك يحبك ستجد مكانك في كل موضع من موضع أجسامهم ستجد نفسك في قلوبهم وعقولهم وخواطرهم.

إذا أردت أن تربي ابنائك على الخير اسعى دائمًا إلى قول لهم كلمة طيبة فالكلمة الطيبة تربي أجيال وتهدم أجيال.

دائمًا ندعو الله بأن يبعد عنا من هم يتكلمون عنا بكلام قبيح في ظهورنا ويقرب منا يذكرنا بالخير في غيبتنا بالكلمة الطيبة.

إذا أردت أن تدخل قلب شخص ما قل له كلام طيب من قلبك وليس نفاق الكلمة الطيبة تجعل تدخل قلوب الناس سريعًا.

الكلمة الطيبة وتأثيرها على من سمعها

إذا أردت أن تتصدق كل يوم دون أن تتكلف نقوداً عليك بالكلمة الطيبة فهى خير مثال للصدق.

بر والديك بالكلمة الطيبة بر أقاربك بالكلمة الطيبة إذا أردت أن يدعو لك الناس في مماتك دائمًا قل كلمة طيبة.

قد تكون الكلمة الطيبة أغلى من أي هدية الكلمة الطيبة ممكن أن تكون السبب في رجوع شخص إلى الله وتوبته بعد معصية.

هناك من يستصعب الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة ليس الكل يقدر على قولها فهى تحتاج إلى تدريب شديد.

قولك للكلام الطيب دليل على سماحة قلبك وطيبته.

إذا أردت أن تُسعد حزين قل له كلمة طيبة تجبر قلبه.

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