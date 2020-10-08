احرصوا على هذه الأطعمة لتفادي فقر الدم

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي أفراد المجتمع الاهتمام بالتغذية الصحية التي تقي الفرد من الأمراض وخصوصًا فقر الدم.

وأوضحت في تصريحات لـ” المواطن“، أن هناك العديد من الأطعمة الصحية التي يجب الحرص على تناولها مثل الأوراق الخضراء ومنها السبانخ لاحتوائها على نسبة جيدة من الحديد، والعسل الأسود لاحتوائه على حمض الفوليك والذي بدوره يقوم بإنتاج الهيموغلوبين في الجسم كما يعتبر الشمندر أو الذي يُعرف في مجتمعنا باسم (البنجر) من الأغذية المفيدة؛ إذ يعتبر من المصادر المهمة لحمض الفوليك، وهو من العناصر الغذائية الأساسية التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض، وهناك الرمان الذي يحتوي على نسبة من الحديد والبوتاسيوم المهمان لصحة القلب، وفيتامين k الضروري لتجلط الدم، والعديد من المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والنحاس والمنغنيز.

تناول العصائر الطازجة

وتابعت قائلة، للأسف قد لا يهتم الفرد بتناول هذه الأطعمة بشكل مباشر من طعامه اليومي، ولكن من الممكن تناولها على هيئة العصير إذ انتشرت محلات العصائر الطازجة في كل الأحياء بشكل لافت للنظر، وجميعها اتجهت نحو العصائر الطبية سواء لأفراد المجتمع أو المصابين بداء السكري، وجميع محلات العصائر حرصت على توفير جميع أنواع الفواكه والخضار.

الحد من القهوة والشاي

ودعت الدكتورة البيشي إلى الحد من تناول الشاي أو القهوة أثناء تناول الطعام، حيث يؤدّي ذلك إلى قلة امتصاص الحديد، وبالتالي الإصابة بفقر الدم، وتناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كافية من فيتامين ب12، وحمض الفوليك، والأطعمة التي تحتوي على كمية كافية من عنصر الحديد مثل المحار، والسبانخ، وكبدة الدجاج، الحمضيات، والفراولة، والطماطم، والبروكلي.

طبيعة فقر الدم

ونوهت أن فقر الدم يُعرف بنقص قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين من الرئة إلى أنسجة الجسم المختلفة، والذي يستخدم في حرق الغذاء لإنتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية المختلفة، أي أن كرات الدم الحمراء تقوم بدور سيارات النقل من الرئة إلى مختلف أجهزة الجسم، وبالتالي حين تقل كرات الدم الحمراء عددًا أو كفاءةً، فإن هذا يعني قصورًا في عملية إنتاج الطاقة، ولذلك يصاب مريض فقر الدم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة على التركيز.

أنواع فقر الدم

وخلصت الدكتورة البيشي إلى القول، إنه توجد عدة أنواع من فقر الدم، ولكل منها أسبابه، وقد يكون مؤقتًا أو طويل الأمد، كما تراوح شدته بين الخفيفة إلى الشديدة، وتختلف طرق العلاج حسب الأسباب والأنواع وشدة المرض، كما يمكن الوقاية من بعض الأنواع من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع.

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